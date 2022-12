Papa Francisco e Bento XVI - Reprodução: redes sociais

Papa Francisco e Bento XVIReprodução: redes sociais

Publicado 28/12/2022 08:26 | Atualizado 28/12/2022 08:27

O papa Francisco anunciou nesta quarta-feira, 28, que seu antecessor, Bento XVI, de 95 anos, está "muito doente". "Eu gostaria de pedir a todos vocês uma oração especial pelo papa emérito Bento... porque ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o apoie", disse Francisco durante a audiência geral.

Francisco não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa emérito, que vive há nove anos praticamente em clausura em um convento nos jardins do Vaticano. Pouco depois, contudo, o Vaticano confirmou que houve um "agravamento" da saúde de Bento XVI, que parece estar cada vez mais frágil em suas últimas aparições públicas.

"Posso confirmar que, nas últimas horas, houve um agravamento devido à sua idade avançada", disse em comunicado o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. "A situação continua sob controle, supervisionada de forma permanente pelos médicos."

Bento XVI se tornou, em 2013, o primeiro papa a renunciar ao posto em seis séculos. Desde então ele vive afastado do olhar público. As poucas fotografias publicadas do papa emérito mostram que sua saúde piorou nos últimos anos.

Em 2013, ele mencionou justamente seu declínio físico como uma das razões pelas quais decidiu renunciar ao cargo de chefe da Igreja Católica. Em abril, o arcebispo Georg Gaenswein, que foi secretário de Bento XVI durante vários anos, declarou ao Vatican News que o papa emérito estava "relativamente frágil", mas de "bom humor".

*Com informações da AFP