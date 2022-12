Engavetamento com mais de 200 veículos deixa um morto na China - Reprodução Twitter

Publicado 28/12/2022 15:26 | Atualizado 28/12/2022 15:30

Pequim - Acidente que envolveu centenas de veículos deixou uma pessoa morta nesta quarta-feira, na China, segundo informações da emissora CCTV. Fotos e vídeos mostram um engavetamento com carros amontoados em uma estrada do país. O acidente teria sido causado por conta da neblina.

A imprensa chinesa fala em mais de 200 veículos envolvidos no acidente em Zhengzhou. Os feridos foram levados ao hospital local. O acidente ocorreu no começo da manhã de hoje.

Vídeos mostram caminhões e carros destruídos pelo engavetamento e equipes de socorristas na ponte onde aconteceu o acidente. Veja:

At about 7:40 this morning, a multi-vehicle collision occurred on the Zhengxin Yellow River Bridge from north to south due to heavy fog. Currently, the injured have been sent to the hospital, and rescue work is being carried out in an orderly manner.#Zhengzhou pic.twitter.com/Emj0jIQFEs