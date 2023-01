Segundo a polícia irlandesa, Bruna Fonseca foi espancada e estrangulada - Reprodução: redes sociais

Segundo a polícia irlandesa, Bruna Fonseca foi espancada e estranguladaReprodução: redes sociais

Publicado 03/01/2023 10:29 | Atualizado 03/01/2023 11:19

Irlanda - Uma jovem de Minas Gerais, de 28 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava no último domingo, 1º, em Cork, na Irlanda. O ex-namorado, o brasileiro Miller Pacheco, 29, que é o principal suspeito do crime, foi preso e na segunda-feira, 2. Segundo a polícia, Bruna Fonseca teria sido espancada e estrangulada.

Os agentes foram acionados por volta das 6h30 para uma ocorrência de "perturbação em um imóvel" no centro da cidade. Ao chegar no apartamento da vítima, se depararam com a mulher deitada na cama, desacordada. Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas a jovem já havia morrido.

Segundo a polícia irlandesa, poucas horas antes do crime, Bruna havia deixado o local para comemorar a passagem do Ano Novo junto com alguns amigos. Miller, que estava no mesmo evento que ela, saiu da festa e entrou em contato com a vítima, dizendo que estaria passando mal. A hipótese é que, depois que saiu para ajudá-lo, ela foi estrangulada por ele.

Apontado como autor do crime, Miller foi preso no mesmo prédio em que a jovem morava na segunda. De acordo com o detetive Padraig Harrington, no momento da prisão, o brasileiro afirmou "não ter nada a declarar" sobre a acusação de assassinato. O suspeito foi levado a uma sessão especial no Tribunal Distrital da cidade de Cork, onde o crime ocorreu.

Durante o julgamento, o homem permaneceu em silêncio. Ele ficará preso até a próxima segunda-feira, 9, data em que deve se apresentar novamente ao tribunal. Ainda não há informações se Miller será transferido para o Brasil.

A polícia espera conseguir mais informações sobre o crime a partir de filmagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos ao apartamento. Além disso, a corporação divulgou um número para que pessoas que saibam de alguma informação sobre o caso possam entrar em contato.

Bruna Fonseca e o principal supeito do crime, o ex-namordo Miller Pacheco Reprodução: redes sociais

Bruna é natural de Formiga, região Centro-Oeste de Minas Gerais. A jovem era bibliotecária formada no Centro Universitário de Formiga (Unifor). Segundo a "BBC", ela já residia no país europeu há alguns meses — foi para a Irlanda em setembro — e era faxineira contratada em um hospital na cidade. Já o suspeito teria se mudado para lá em novembro do ano passado. Os dois mantiveram um relacionamento por pelo menos cinco anos e terminaram já em solo estrangeiro.

Em nota, a Unifor lamentou a morte da jovem: "A Comunidade Acadêmica do Unifor lamenta com extremo pesar o falecimento da egressa Bruna Fonseca. Bruna se formou em Biblioteconomia e também colaborou com a instituição como estagiária. Em solidariedade aos familiares e aos amigos, a Instituição externa solidariedade neste momento".

O hospital universitário de Cork, em que a jovem trabalhava, também lamentou a perda. "Embora ela tenha trabalhado apenas por um curto período de tempo para a empresa no hospital, ela era considerada uma trabalhadora esforçada e uma colega estimada", disse a unidade.

Nas redes sociais, parentes e amigos da mineira lamentaram o crime e pediram punição para o suspeito. "Muito triste! Sou de Formiga e a conhecia. Nós mulheres não temos um minuto de paz! Que Deus conforte o coração dos pais dela!", escreveu uma conterrânia de Bruna.

"Descanse em paz. Esta é uma notícia terrível. Minhas condolências à família de Bruna e a todos os brasileiros que vivem aqui. Temos uma excelente força policial aqui — seu assassino será pego, julgado e punido por sua violência covarde e brutal", disse um morador da Irlanda.

"É tão triste o que está acontecendo com os humanos. Ao invés de progredir, estamos a recuar para tempos sombrios. Descanse em paz, mais um anjo que vai nos iluminar", escreveu outra irlandesa no perfil de Bruna.

"Espero que este homem pague pelo que te causou. Lamentável isso. Estamos muito tristes", escreveu uma mineira. "Uma criança ainda, com um mundo pela frente. Mais um feminicídio, até quando veremos isso?", comentou outra brasileira.

"Nos últimos dois dias tudo que eu tenho feito é pensar no que aconteceu contigo. Eu fecho os olhos e você me vem à mente. Eu estou caminhando e tenho um flash. Eu acordo e penso na ruindade do ser humano. Sinto muito! Sinto muitíssimo pelo que aconteceu. Meu coração tá muito pesado e eu não paro de pensar o quanto somos indefesas. Que você esteja ao lado de Deus agora. Descansa em paz!", publicou outra.