Soldados e engenheiros tentam abrir um bueiro de concreto armado, para retirar Thai Ly Hao Nam - AFP

Soldados e engenheiros tentam abrir um bueiro de concreto armado, para retirar Thai Ly Hao NamAFP

Publicado 03/01/2023 11:58

Uma operação para tentar resgatar um menino de 10 anos que caiu em um burato de 35 metros de profundidade chegou ao terceiro dia nesta terça-feira, 3, no Vietnã. A queda aconteceu no último sábado, 31, em um canteiro de obras no sul do país. O garoto parou de interagir com os socorristas e não há informações se ele continua vivo.