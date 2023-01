Aparentemente, queda ocorreu enquanto a vítima procurava por sucata - Reprodução/STR/AFP

Publicado 02/01/2023 11:36 | Atualizado 02/01/2023 11:43

Vietnã - Equipes de resgate estão empenhadas, nesta segunda-feira, 2, para tentar salvar um menino de 10 anos que caiu em um poço de 35 metros de profundidade dentro de um canteiro de obras no Vietnã. O acidente aconteceu no último sábado, 31.



Aparentemente, a queda da criança, identificada como Thai Ly Hao Nam, aconteceu enquanto ela procurava sucata em um buraco de um pilar de concreto. A cratera foi aberta como parte de uma nova ponte na província de Dong Thap, no sul do país, disse um socorrista à 'AFP'.



"Estamos fazendo todo o possível. Ainda não podemos dizer em que condição ele se encontra", acrescentou a mesma fonte, que se identificou apenas como Sau. De acordo com a imprensa local, as equipes de resgate tentam perfurar e amolecer o solo ao redor para tentar salvar Nam.

As autoridades "não têm certeza do estado atual do menino. Ele parou de interagir com o exterior, embora o oxigênio continue sendo bombeado para o buraco", informou o jornal Tuoi Tre.

Nesta segunda, o primeiro-ministro Pham Minh Chinh pediu às equipes federais de resgate que se unam aos esforços das autoridades locais para salvar a criança.