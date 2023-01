Papa Francisco e Bento XVI - Reprodução: redes sociais

Papa Francisco e Bento XVIReprodução: redes sociais

Publicado 31/12/2022 18:50 | Atualizado 31/12/2022 18:58

Quando um pontífice morre, seu funeral e sucessão são estabelecidos pela Constituição Apostólica, mas desta vez, com o falecimento de Bento XVI, o Vaticano terá que improvisar, pois é a primeira vez na história que serão celebrados os serviços fúnebres de um papa emérito, ou seja, sem funções.

Normalmente, a morte do sumo pontífice desencadeia a rápida convocação de um conclave no qual os cardeais escolhem seu sucessor.

Esse cenário está descartado neste caso, já Francisco ocupa o trono de Pedro desde 2013, após ter sido eleito após a renúncia de Bento XVI naquele ano.

O anúncio da morte de Joseph Ratzinger, neste sábado (31), após uma agonia de vários dias, não tem protocolo específico, e por isso serão seguidos alguns passos para um pontífice em exercício.

Trata-se da primeira vez na história moderna que um papa presidirá os funerais de seu antecessor.

De acordo com a Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo II, um Papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte.

O funeral de Bento XVI será celebrado em 5 de janeiro por Francisco, na Praça de São Pedro, cinco dias após sua morte.

A cerimônia começará às 5h30 de Brasília e, além de inédita, será solene, segundo o Vaticano.

Com este ato, se encerrará a saga dos "dois papas", que conviveram durante quase uma década no menor Estado do mundo.

A Santa Sé também anunciou que o corpo do papa emérito ficará exposto de segunda a quarta-feira na basílica de São Pedro para que fiéis de todo o mundo possam homenageá-lo.

Por enquanto, seu corpo permanecerá no mosteiro Mater Ecclesiae, onde residiu dentro do Vaticano desde que renunciou.

"Não estão previstas visitas oficiais", acrescentou o Vaticano.

Em 2005, o corpo de João Paulo II - último Papa falecido - foi exposto antes de seu funeral solene na Praça de São Pedro, na presença de numerosos chefes de Estado e de governo, reis e rainhas, além de fiéis, que fizeram longas filas por horas para homenageá-lo.

Na ocasião, a cerimônia oficial foi presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, então líder do Dicastério para a Doutrina da Fé, que foi eleito posteriormente por seus pares ao trono de São Pedro.

Um milhão de pessoas compareceram ao funeral do carismático Papa polonês.

Embora a popularidade de Bento XVI nunca tenha alcançado a de João Paulo II, o papa alemão, líder da Igreja Católica de 2005 a 2013, foi um ex-chefe de Estado e, como tal, seu enterro deve atrair uma multidão de altos dignitários e fiéis.

Ao final do funeral, ao qual poderão assistir todos os fiéis sem necessidade de entrada, o caixão do papa emérito será enterrado nas grutas vaticanas, onde estão os túmulos dos papas, informou o Vaticano em nota.

A Santa Sé não informou se o sepultamento será no túmulo que foi de seu antecessor, João Paulo II, vazia depois que seu caixão foi trasladado em 2011 para uma capela da basílica, após sua beatificação.

O biógrafo oficial de Bento XVI, o jornalista alemão Peter Seewald, revelou, em 2020, que ele desejava ser enterrado no túmulo de João Paulo II, de quem foi um colaborador próximo.

Quando um Papa morre, o anel feito especialmente para cada novo pontífice e usado antigamente como selo para documentos também é destruído.

No caso de Bento XVI, o anel foi marcado com um "X" após a sua renúncia, para inutilizá-lo.