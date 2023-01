Ataque ucraniano causa a morte de ao menos 63 soldados russos - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 02/01/2023 19:58

Um ataque com mísseis ucranianos causou a morte de 63 militares russos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo Ministério da Defesa da Rússia, e este é um dos ataque que mais gerou baixas em soldados de Moscou.



A ofensiva ucraniana aconteceu na cidade de Makiivka, ocupada pela Rússia e localizada na região de Donetsk. A operação das Forças Armadas de Kiev utilizou mísseis Himars (Sistema Americano de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade), de fabricação nos Estados Unidos.



Esse sistema pode lançar foguetes capazes de que atingir alvos a até 80 quilômetros de distância, e tem sido essencial para a bem-sucedida contra-ofensiva ucraniana dos últimos três meses de guerra.



"O regime de Kiev lançou um ataque com seis projéteis propelidos por foguetes HIMARS MLRS fabricados nos EUA na base provisória de uma unidade das Forças Armadas Russas perto de Makeyevka (República Popular de Donetsk). As instalações de defesa aérea russas derrubaram dois projéteis HIMARS. O impacto de quatro foguetes com ogivas altamente explosivas resultou na morte de 63 militares russos", informaram os russos em comunicado .



O local atingido pelos mísseis se tratava de uma escola técnica, onde soldados russos estavam se abrigando temporariamente. Munições russas estavam armazenadas no local, causou explosões ainda maiores durante o ataque.



Nas suas redes sociais, o Ministério de Defesa da ucrânia postou uma breve mensagem após o ataque ganhar repercussão internacional. "Não provoque nossos HIMARS, eles mordem."