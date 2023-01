Von der Leyen afirmou que comissão começará a desembolsar 'em breve' um suporte de 18 bilhões de euros em parcelas mensais - Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 02/01/2023 13:15

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reforçou nesta segunda-feira, 2, que a União Europeia irá apoiar a Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

Em publicação nas redes sociais após uma conversa por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ela acrescentou que a Comissão "em breve" começará a desembolsar um pacote de suporte de 18 bilhões de euros em parcelas mensais.

"Na primeira ligação do novo ano com o Presidente @ZelenskyyUa, transmiti ao povo ucraniano todo o meu apoio e votos de felicidades para 2023. A UE está ao seu lado, pelo tempo que for necessário", afirmou Von der Leyen.



"Apoiamos sua luta heroica. Uma luta pela liberdade e contra a agressão brutal. Estamos apoiando você neste inverno com geradores, lâmpadas, abrigos, ônibus escolares. E continuamos com nossa forte assistência financeira", garantiu a líder europeia.