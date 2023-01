Crime assustou a pequena cidade no sudoeste dos Estados Unidos - Reprodução/Fox News

Publicado 05/01/2023 14:50 | Atualizado 05/01/2023 14:54

Oito pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas dentro de casa na última quarta-feira, 4, em Utah, nos Estados Unidos. Entre as vítimas, estão cinco crianças. Segundo as autoridades locais, todas foram mortas a tiros.

A descoberta foi feita durante uma "verificação de bem-estar da polícia" em uma comunidade agrícola com cerca de 8 mil habitantes. As autoridades ainda não têm muitas informações do porquê dos assassinatos e a possível autoria.

"Neste momento, não acreditamos que haja uma ameaça ao público ou que haja algum suspeito à solta", disseram autoridades em um comunicado. A investigação continua sobre o caso continua.

O crime assustou o pequeno município no sudoeste do estado. Rob Dotson, o administrador da cidade, explocou que a "verificação" é realizada quando outros vizinhos levantam preocupações ou não veem outros moradores por um longo período de tempo.

"Não sabemos por que isso aconteceu e não vamos adivinhar. (...) Esta comunidade está sentindo remorso, sentindo dor", disse Dotson por meio de um vídeo divulgado à imprensa.

Os vizinhos descreveram Enoch City como uma comunidade unida onde as casas raramente são postas à venda, garantindo que todos se conheçam e tornando os assassinatos ainda mais chocantes.

Aaron Diamond, morador do local, disse que conhecia bem as vítimas, porque frequentavam a mesma igreja que ele. "Eles eram uma família maravilhosa, maravilhosa'', disse. Ele também contou que o pai havia trabalhado para uma seguradora. "Estamos todos chocados e com o coração partido", afirmou.

O vereador, Richard Jensen, contou que a família era conhecida na região, respeitada, e tinha o costume de frequentar o culto local. Ele ainda acrescentou que ficou muito abalado após saber do crime, mas que precisou se concentrar para contar ao filho de 11 anos sobre o que havia acontecido, para que ele não tivesse que ele não soubesse dos assassinatos na escola.

Em nota publicada em seu site, o Distrito Escolar do Condado de Iron em Cedar City, Utah, informou que as cinco crianças eram todas estudantes de lá. A perda certamente levantaria "emoções, preocupações e perguntas para todo o nosso distrito escolar, especialmente nossos alunos", disseram os funcionários da escola.