Polícia alemã revistou a casa do detido, porém não encontrou nada que o incriminasseInternet/Reprodução

Publicado 08/01/2023 13:58

Um iraniano de 32 anos suspeito de planejar um ataque "islâmico" usando cianeto e ricina foi preso no oeste da Alemanha, anunciaram a polícia e a Procuradoria-geral neste domingo, 8. Sua residência em Castrop-Rauxel (Renânia do Norte-Vestfália) foi revistada em busca de "substâncias tóxicas" destinadas a cometer um ataque, segundo um comunicado da Procuradoria-geral e da polícia de Münster.

No entanto, os investigadores não encontraram "nenhum indício" da presença desses produtos no apartamento do suspeito, disse o procurador de Düsseldorf, Holger Heming.

Segundo o jornal Bild, as autoridades alemãs receberam uma denúncia há vários dias de um serviço de inteligência estrangeiro sobre a ameaça de um ataque com "bomba química". Agora, a Justiça deve decidir se inicia um processo contra o iraniano e uma segunda pessoa também presa no mesmo local durante a noite, e que seria seu irmão, informou a rede pública de televisão WDRA.

O detido continua sendo "suspeito de ter preparado um ato de violência grave, ameaçando a segurança do Estado ao adquirir cianeto e ricina para cometer um ataque de natureza islâmica", indicaram os investigadores.

A Alemanha foi abalada nos últimos anos por vários atentados terroristas, incluindo um ataque em massa em um mercado de Natal em dezembro de 2016, que matou 13 pessoas.