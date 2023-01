País tem preocupação com onda de hospitalizações pela doença no inverno - AFP

Publicado 11/01/2023 18:57

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estendeu a emergência de saúde pública por covid-19 devido à alta disseminação da subvariante da Ômicron XBB.1.5, altamente infecciosa. O país tem preocupação com uma onda de hospitalizações pela doença no inverno.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou a importância de compartilhar sequenciamento do vírus que causa da covid. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou que o compartilhamento dessas informações caiu mais de 90% desde o pico da onda Ômicron.

China

Coreia do Sul e Japão protestam contra a interrupção de emissão de vistos pela China para passageiros de ambos os países, em uma aparente retaliação às restrições de saúde aos viajantes chineses. O secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, caracterizou a medida como um ato de vingança, e não como uma medida de saúde pública, e solicitou que Pequim revertesse a decisão.

A retenção de vistos de empresários sul-coreanos ou japoneses pode atrasar a recuperação da atividade comercial e novos investimentos em potencial na China. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores chinês ameaçou medidas contra países que anunciaram requisito de teste do vírus para viajantes do país, após a expansão de casos por covid.

A China atingiu sua primeira onda de infecção desde que abandonou a política de Covid Zero. Hospitais e necrotérios estão sobrecarregados e o real número de mortos pode preocupar.