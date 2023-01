Casamento aconteceu em outubro de 2022, segundo juiz - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 13:57 | Atualizado 14/01/2023 14:11

Texas (EUA) - Uma jovem de 21 anos foi encontrada decapitada dentro de uma casa na última quinta-feira, 12, em uma cidade do Texas, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, o marido, com quem a mulher havia se casado recentemente, confessou ter cometido o crime. As informações são do jornal 'New York Post'.

A vítima foi identificada como Anggy Diaz e é natural da Nicarágua. Já o suspeito se chama Jared Dicus e tem a mesma idade da jovem. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na noite de quarta-feira, 11, no condado de Waller.

O xerife local, Troy Guidry, disse ao jornal que a cabeça da jovem estava separada do corpo. “Era uma parte de um corpo desmembrado e uma residência coberta de sangue – uma cena horrível, na melhor das hipóteses”, descreveu.

As autoridades encontraram uma faca no local, que acredita-se ser a arma do crime. O juiz Trey Duhon informou nas redes sociais que fez o casamento dos jovens em outubro de 2022.

"Durante meu curto período com eles, eram um jovem casal muito legal. Como muitos de vocês, estou muito triste e chocado com a notícia deste trágico evento. Minhas orações estão com todas as suas famílias", disse o magistrado do condado de Waller.

O caso gerou indignação nas redes sociais. Internautas e amigos foram até as páginas do casal para comentar o ocorrido e pedir justiça pela jovem. "Ainda não consegui entender porque isso aconteceu, minha amiga, mas Deus te tem com ele. Era uma excelente pessoa, minha Anggy. Vamos sentir muito a sua falta", escreveu um amigo.

"Meu Deus, quanta maldade. Estava tão cheia de vida", lamentou outro. "Minha menina era tão alegre", escreveu uma terceira pessoa.