Publicado 17/01/2023 17:38 | Atualizado 17/01/2023 17:43

Uma turbina explodiu durante a decolagem de um voo doméstico nos Estados Unidos. O avião da companhia aérea Delta Airlines estava prestes a levantar voo quando o motor do lado direito explodiu. O trajeto da aeronave era da Califórnia para Atlanta, e teria acontecido no dia 10 de janeiro. O momento exato foi registrado por passageiros e pode ser visto logo abaixo.

Passageiros registram explosão de turbina momentos antes da partida. O voo do Boeing 757 partiria de Santa Ana para Atlanta, na Geórgia, mas devido ao problema foi cancelado. pic.twitter.com/G3qfpac9Io

A falha na turbina aconteceu durante os testes dos motores, procedimento de praxe da decolagem. Nesse momento, a turbina direita do avião teria começado a pegar fogo.



O portal da Airlines disse que graças ao teste efetuado, a decolagem não ocorreu e ninguém ficou ferido. Ao todo, estavam a bordo 174 pessoas, sendo 164 passageiros e 8 tripulantes.



Em nota, a Delta Airline disse que "o voo 447, que iria operar o serviço entre o aeroporto John Wayne Airport (SNA) e Atlanta, retornou ao portão de embarque por causa de um aparente problema de manutenção no motor. O avião foi inspecionado pelos mecânicos do local para uma avaliação mais precisa". A empresa se desculpa com os passageiros, e que estão "trabalhando para levá-los ao destino o mais rapidamente possível."