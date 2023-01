Acidente aconteceu na província de La Vega, a cerca de 116 quilômetros da capital do país - Luis Rosario/AFP

Acidente aconteceu na província de La Vega, a cerca de 116 quilômetros da capital do paísLuis Rosario/AFP

Publicado 19/01/2023 09:46 | Atualizado 19/01/2023 09:50

República Dominicana - Uma pessoa morreu e outras cinco foram resgatadas com vida após o desabamento de um prédio na República Dominicana na noite desta quarta-feira, 18. O edifício tinha quatro andares e ficava no centro do país.

Quatro pessoas foram removidas dos escombros logo após o acidente, na província de La Vega, a cerca de 116 quilômetros da capital Santo Domingo. Após várias horas de trabalho das equipes de resgate, mais uma vítima conseguiu conseguiu ser socorrida, e outra mulher morreu ainda no local.

No prédio funcionava uma loja de móveis. A maioria dos atingidos eram funcionários. O presidente dominicano, Luis Abinader, informou pelas redes sociais que solicitou uma investigação "para identificar as responsabilidades" do acidente.