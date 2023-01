A Genesis Global Holdco é mais uma empresa do ramo de criptoativos a falir - AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Publicado 20/01/2023 11:38

Nova York - A corretora de criptomoedas Genesis Global Holdco e duas de suas subsidiárias de empréstimos entraram com pedido de proteção contra falência na noite da quinta-feira, 19, em Nova York, o último dominó a cair após o fracasso da gigante do câmbio FTX.

A falência marca o fim de uma era em que o empréstimo de criptoativos alimentava negociações de investidores individuais e institucionais em busca de altos rendimentos. Uma grande queda nos preços das criptomoedas que começou no final de 2021 demoliu muitas empresas que dependiam desse modelo de negócios.

A Genesis resistiu por mais tempo do que outros. Os credores de criptomoedas Celsius Network e Voyager Digital entraram com pedido de falência em julho. A empresa entrou com pedido de proteção contra falência junto com Genesis Global Capital e Genesis Asia Pacific, duas subsidiárias.