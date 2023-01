O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokáyev (à esquerda), se reuniu com o presidente e emir dos Emirados Árabes - AFP

Astana - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokáyev, anunciou nesta quinta-feira, 19, dissolução da Câmara Baixa do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para o dia 19 de março. Tokáyev também dissolveu parlamento locais, nos quais os deputados são eleitos no último pleito.

O anúncio acontece quatro meses após a sua reeleição em eleições presidenciais antecipadas e faz parte de uma reforma constitucional que teve início em junho de 2022, com o objetivo de romper com as medidas do governo antecessor de Nursultan Nazarbáyev, que renunciou em 2019 após três décadas no cargo.

Em um comunicado oficial, o presidente afirmou que esperava que a votação "dê um novo impulso à modernização" iniciada no país no ano passado. Rica em recursos naturais e situada em meio a importantes centros comerciais, a antiga república soviética registrou fortes protestos contra o elevado custo de vida no país.

As manifestações geraram conflitos e a repressão pelas autoridades deixou pelo menos 238 mortos. Tokáyev assumiu o novo mandato sem surpresas com mais de 80% dos votos nas eleições que foram criticadas pela falta de adversários. Uma de suas bandeiras era a de implementar uma "nova era" em que "todas as principais instituições de poder serão reformadas".

