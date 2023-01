Nomeado pelo Patrido Trabalhista, Chris Hipkins deve ser oficializado como primeiro-ministro da Nova Zelândia neste domingo - AFP

Publicado 21/01/2023 10:13 | Atualizado 21/01/2023 10:14

Wellington - Responsável pela gestão da pandemia de covid-19 na Nova Zelândia, o ministro Chris Hipkins foi nomeado pelo Partido Trabalhista como o substituto de Jacinda Ardern no cargo de primeiro-ministro do país. Hipkins, 44, ainda deve ser eleito oficialmente no próximo domingo, 22, pela direção do partido, de centro-esquerda.

Ele substitui Jacinda Arden após o surpreendente pedido de renúncia anunciado na quinta, 19 . Caberá a ele a missão de liderar o partido e confirmar o favoritismo nas próximas eleições legislativas marcadas para outubro. Ardern, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu o partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições três anos depois.

Hipkins atuava como Ministro do Interior desde junho passado, e já havia ocupado as pastas de Educação e Serviços Públicos. Sua gestão da pandemia recebeu elogios, em um país onde as fronteiras foram fechadas em 2020 e reabertas apenas em agosto passado.

Após a sua chegada ao Ministério do Interior, Hipkins reconheceu que a população estava cansada das restrições sanitárias e do fechamento das fronteiras.