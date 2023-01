Solicitação de Biden acontece em resposta aos dois últimos ataques a tiros na Califórnia - AFP

Publicado 24/01/2023 13:35

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso nesta terça-feira, 24, que aprove um projeto de lei que endureça o acesso a fuzis de assalto no país. A solicitação acontece em resposta aos dois últimos ataques a tiros no estado da Califórnia.

Um grupo de senadores reintroduziu a legislação sobre fuzis de assalto na segunda-feira, 23. O texto sugere aumentar para 21 anos a idade mínima para comprar este tipo de armamento.

"Sabemos que a tragédia da violência armada nos Estados Unidos exige medidas mais contundentes. Mais uma vez, peço ao Congresso que aja com rapidez (...) e tome providências para manter a segurança das comunidades, escolas, locais de trabalho e lares americanos", disse Biden em um comunicado.

As autoridades da Califórnia prenderam nesta terça-feira o suposto autor de um ataque a tiros que matou sete pessoas em uma comunidade rural no norte do estado. Apenas 48 horas antes, outro homem abriu fogo em uma comemoração do Ano Novo Lunar perto de Los Angeles, matando 11 pessoas.