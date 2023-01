Polícia investiga se chacina em boate em Monterey Park, cidade com grande comunidade asiática, foi motivada por crime de ódio - AFP

Publicado 22/01/2023 10:55 | Atualizado 22/01/2023 11:35

Monterey Park - Dez pessoas morreram, e pelo menos mais dez ficaram feridas, em um ataque armado na no fim da noite de sábado, 21, em Monterey Park, na Califórnia, estado da Costa Oeste dos Estados Unidos. O atirador abriu fogo em um estúdio de dança na cidade vizinha de Los Angeles. Com cerca de 61 mil habitantes de origem asiática, a comunidade local comemorava o Ano Novo Lunar chinês.

Testemunhas disseram que ele atirou, indiscriminadamente, com uma arma semiautomática. O capitão Andrew Meyer, do Departamento do Xerife de Los Angeles, informou à imprensa que os policiais responderam às chamadas de emergência por volta das 22h20 de sábado e, quando chegaram, encontraram pessoas saindo do clube de dança.

Ao entrar no local, dez pessoas foram declaradas mortas. Outros dez feridos e foram levados para hospitais da região. O estado de saúde dos sobreviventes varia de estável a crítico. O suspeito fugiu da cenário do crime e continua foragido. A polícia não divulgou uma descrição do suspeito, nem o modelo de arma usado.

Investigadores especializados auxiliam a Polícia de Monterey Park no caso. Wong Wei, um morador da cidade, disse ao jornal 'Los Angeles Times' que uma amiga foi ao evento e estava no banheiro no momento do tiroteio. Ao sair, viu um homem com uma arma longa, que atirava à queima-roupa. Também viu três corpos: duas mulheres e uma pessoa que identificou como o dono do estúdio.

O jornal informou que Seung Won Choi, dono de um restaurante de frutos do mar próximo ao local do crime, contou que três pessoas entraram correndo em seu restaurante e disseram a ele para trancar a porta. Os três relataram que havia um homem com uma arma semiautomática, com vários cartuchos de munição, e que recarregava cada vez que acabava, acrescentou Choi, em entrevista ao jornal.

Ainda de acordo com 'Los Angeles Times', dezenas de milhares de pessoas estavam reunidas desde cedo, nessa data, para as festividades de dois dias do Ano Novo chinês. Meyer disse que os detetives ainda não sabem se o suspeito conhecia suas vítimas, ou se foi um ataque não direcionado a alguém em particular.

"Vamos olhar todos os ângulos... É muito cedo, na investigação, para saber se este incidente foi um crime de ódio, ou não", disse Meyers, acrescentando que os policiais estão revisando as imagens das câmeras de vigilância.

Os investigadores também estão verificando uma possível ligação com uma tentativa de ataque armado em um local similar na vizinha Alhambra. A violência armada é um grande problema nos Estados Unidos, onde, segundo o site 'Gun Violence Archive', houve 647 ataques armados no ano passado, definidos como incidentes envolvendo quatro ou mais pessoas baleadas, ou mortas, sem incluir o atirador.

Mais de 44 mil pessoas morreram no país por ferimentos a bala em 2022, e mais da metade delas, por suicídio. O país possui mais armas do que pessoas: um em cada três adultos possui pelo menos uma arma, e quase um em cada dois adultos mora em uma casa com uma arma.