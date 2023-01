Até a coroação do rei Charles III, família real trabalhará para reduzir o impacto negativo da biografia do príncipe Harry - AFP

Publicado 22/01/2023 11:51

Londres - O roteiro da coroação do rei Charles III, em maio, contará com um show repleto de astros, um grande almoço nacional e uma ação de promoção do voluntariado, além da tradicional cerimônia e das procissões, de acordo com o comunicado divulgado no sábado, 21, o Palácio de Buckingham.

Os três dias de festejos, cerimônias e eventos comunitários serão uma oportunidade "para as pessoas se unirem na celebração de uma ocasião histórica", acrescentou o palácio. Até lá, a monarquia tentará reduzir o impacto negativo das afirmações incendiárias sobre a família real contidas no livro de memórias do príncipe Harry, filho mais novo do rei, lançado neste mês.

Ainda não se sabe se Harry e a mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, irão participar da coroação, que costuma acontecer meses após o monarca assumir suas funções, devido ao luto nacional e ao ajuste de detalhes do evento.

A coroação de Charles III, a primeira no Reino Unido desde 1953, acontecerá em 6 de maio, na Abadia de Westminster. Sua mulher, Camilla, 75, será coroada como consorte.

Procissões

O casal chegará procedente do palácio sem outros membros da família real, no que se conhece como "procissão do rei", e retornará com uma comitiva, na "procissão da coroação".

Para encerrar o primeiro dia, os membros da realeza irão saudar a população em uma sacada do Palácio de Buckingham, em cuja esplanada devem se concentrar milhares de pessoas.

Show especial

No dia seguinte, um "show especial da coroação" será realizado no Castelo de Windsor e transmitido ao vivo pela rede de TV BBC, com a participação de "ícones da música mundial e astros contemporâneos".

À noite, um espetáculo de luzes intitulado "Ilumina a nação" irá encher de cores lugares emblemáticos, com projetores, lasers e drones. Vizinhos e comunidades serão convidados a participar de "grandes almoços da coroação", como um "ato nacional de celebração e amizade".

A segunda-feira, último dia dos festejos, será organizada por grupos de caridade e religiosos, que "destacarão o impacto positivo do voluntariado nas comunidades do país".