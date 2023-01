IBM registrou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro - Reprodução/Internet

Publicado 26/01/2023 13:02

A IBM juntou-se na quarta-feira, 25, à onda de demissões de empresas do setor de tecnologia e anunciou o corte de cerca de 3.900 empregos. As demissões representam uma redução de 1,4% em relação ao total de 280.000 funcionários, de acordo com seu último relatório anual.

A empresa de tecnologia da informação registrou vendas estáveis no quarto trimestre, depois que o forte dólar americano prejudicou sua receita em mais de US$ 1 bilhão.

A IBM registrou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões no quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com US$ 2,33 bilhões um ano antes. A receita caiu para US$ 16,69 bilhões, ante US$ 16,70 bilhões no ano anterior. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 16,15 bilhões.

As empresas de tecnologia em geral foram afetadas por uma desaceleração nos gastos enquanto as preocupações com a economia e uma possível recessão persistem, o que resultou em uma onda de demissões.