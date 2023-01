Vários passageiros foram arremessados para fora das janelas e outros ficaram presos dentro do veículo - Reprodução

Vários passageiros foram arremessados para fora das janelas e outros ficaram presos dentro do veículoReprodução

Publicado 28/01/2023 15:57

Pelo menos 25 pessoas morreram neste sábado, 28, na região peruana de Piura, ao norte de Lima, quando um ônibus com 60 passageiros caiu por um despenhadeiro por causas desconhecidas, informou a polícia.

O veículo da empresa Q'orianka Tours partiu de Lima e se dirigia a Tumbes, na fronteira com o Equador, mais saiu da pista em uma área desértica da localidade de Órganos, quando faltavam cerca de 260 quilômetros para chegar ao destino.

A polícia não determinou o número de feridos e informou que eles foram levados para hospitais de El Alto e Máncora, balneários de veraneio populares no Peru, no caminho para Piura, cerca de mil quilômetros ao norte de Lima. Vários passageiros foram arremessados para fora das janelas e outros ficaram presos dentro do veículo.