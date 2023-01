Ataque com faca deixa ao menos três feridos em estação de metrô de Bruxelas - HATIM KAGHAT / BELGA / AFP

Publicado 30/01/2023 17:01

Ao menos três pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 30, uma delas em estado grave, em um ataque com arma branca em uma estação do metrô de Bruxelas, informou a polícia da Bélgica.

O ataque ocorreu no distrito que reúne as sedes das instituições europeias. A força de segurança prendeu o agressor.

"Ataque com faca na estação de Schuman: a colaboração dos distintos serviços da polícia [...] permitiu prender rapidamente o autor" do ataque, tuitou o prefeito da capital, Philippe Close.

A polícia indicou que três pessoas ficaram feridas durante o ataque, que aconteceu por volta das 18h locais (14h em Brasília). Uma das vítimas se encontra "em estado crítico".

Ainda não se sabe o que motivou o ataque. Segundo uma fonte próxima do caso, o agressor era conhecido por "antecedentes psiquiátricos".

Segundo um jornalista de AFP presente no local, vários policiais com roupas civis chegaram por volta das 18h à plataforma da estação, situada a poucos metros das sedes da Comissão Europeia [o braço executivo da União Europeia] e do Conselho Europeu [integrado pelos 27 chefes de Estado e de governo dos países membros].