Sistema de mísseis terra-ar de curto alcanceReprodução

Publicado 30/01/2023 15:40

França e Itália encomendaram quase 700 mísseis terra-ar de médio alcance como parte de seus esforços conjuntos para "modernizar e perpetuar suas capacidades terrestres e navais de defesa aérea", anunciou o Ministério francês da Defesa nesta segunda-feira, 30.

"É uma das encomendas mais importantes deste míssil antiaéreo" Aster, diz um comunicado do ministério, destacando as "capacidades operacionais" deste projétil fabricado pelo consórcio europeu Eurosam, que reúne as empresas MBDA e Thales.

A encomenda se dá no contexto da guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Apesar de Kiev pedir aos países ocidentais que lhe entreguem armas, sobretudo, de defesa aérea, nada foi anunciado nesse sentido.

Paris e Roma encomendaram várias versões deste "míssil único na Europa", como os Aster 15, Aster 30 B1 e Aster 30 B1NT, detalhou o ministério.

Embora o custo não tenha sido divulgado, o "think tank" Ifri avalia o Aster 30 em cerca de 2 milhões de euros (US$ 2,17 milhões).

"Esta encomenda global exigirá adaptações no nível do conjunto da cadeia industrial para responder aos desafios da economia de guerra", acrescentou o governo.

Em 2021, o tempo de fabricação de um míssil era de "três a quatro anos", segundo um relatório parlamentar francês.

As fragatas de ambos os países, assim como a do Reino Unido, utilizam os mísseis Aster 15 e Aster 30. Este último pode alcançar um alvo, seja um avião, seja um míssil de cruzeiro, localizado a até 20 quilômetros de altitude.