'Continuo muito preocupado com a situação em muitos países', disse Tedros Adhanom sobre a covid-19 AFP

Publicado 30/01/2023 10:37

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta segunda-feira, 30, que vai manter o nível máximo de alerta para a pandemia de covid-19. A decisão acontece três anos depois de o órgão declarar a doença como uma emergência de saúde pública global.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seguiu as recomendações do comitê de emergência da covid-19, formado por especialistas que se reuniram na última sexta-feira, 27, explica um comunicado.

O comitê declarou a epidemia de covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional em 30 de janeiro de 2020, em um momento em que havia apenas 100 casos fora da China e nenhuma morte registrada.

O médico Tedros indicou que julgava prematura a suspensão do nível de alerta máximo. "Embora eu não queira antecipar a opinião do comitê de emergência, continuo muito preocupado com a situação em muitos países e com o número crescente de mortes", disse ele à imprensa em Genebra.

A doença causou 170 mil mortes nos últimos dois meses. Segundo dados da OMS, e desde o seu surgimento no final de 2019, a covid-19 causou oficialmente 6.804.491 mortes até 27 de janeiro, embora a organização e os especialistas concordem que este número é muito maior.