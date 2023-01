Pekka Haavisto, ministro de Relações Exteriores da Finlândia, reiterou o apoio irrestrito ao ingresso da Suécia na Otan - AFP

Pekka Haavisto, ministro de Relações Exteriores da Finlândia, reiterou o apoio irrestrito ao ingresso da Suécia na OtanAFP

Publicado 30/01/2023 13:06

Helsinque - A Finlândia mantém a esperança de ingressar na Otan com a Suécia, afirmou nesta segunda-feira, 30, ministro de Relações Exteriores, Pekka Haavisto. O posicionamento acontece após o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, levantar a possibilidade de não apoiar a candidatura do país vizinho.

"Nosso grande desejo era e ainda é ingressar junto com a Suécia", afirmou Haavisto.

No domingo, 29, Erdogan sugeriu que a Turquia poderia aprovar a candidatura da Finlândia para a Otan, entretanto, sem incluir a Suécia. "Se for necessário, podemos dar uma resposta diferente para a Finlândia. A Suécia ficará incomodada" com a mensagem desigual, afirmou o chefe de Estado turco.

Haavisto destacou que essas declarações "mostram que a Turquia está disposta a avançar rapidamente o processo (de adesão à) Otan, se necessário".

O ministro disse que manteve contatos com seus homólogos suecos e turcos e, desde então, manifestou a vontade de que a ratificação turca não seja dividida.

"Expressamos nossa posição no sentido de que (as candidaturas da) Finlândia e Suécia sejam ratificadas juntas", disse o ministro finlandês.

A Turquia travou na terça-feira, 24, a adesão da Suécia e Finlândia na Otan, ao adiar indefinidamente o encontro tripartido marcado inicialmente para o começo de fevereiro, destinado à discussão das objeções do governo turco às candidaturas.

O presidente turco alertou no dia anterior que a Suécia, acusada pela Turquia de abrigar "terroristas" curdos, já não poderia contar mais com o "apoio" de Ancara, após um militante de extrema direita queimar um exemplar do Corão em Estocolmo.