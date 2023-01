No documento, Putin não especifica onde serão os centros - AFP

No documento, Putin não especifica onde serão os centrosAFP

Publicado 31/01/2023 13:47

Moscou - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, endossou nesta terça-feira, 31, a criação de um plano para criar centros de treinamento militar em conjunto com Belarus.

Em um decreto publicado, Putin encarregou os ministros da Defesa e das Relações Exteriores de iniciarem negociações com Belarus para assinar um acordo que estabeleça as instalações. O documento, no entanto, não especifica o local.

O anúncio aumenta a preocupação sobre uma possível entrada do país no conflito, em apoio à Rússia, sobretudo, pela permissão do governo bielorrusso a Moscou para servir como base dos lançamentos na ofensiva contra a Ucrânia.

Apesar disso, o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, garante que não vai enviar tropas para o território ucraniano, apesar da crescente cooperação militar com o Kremlin. Em outubro do último ano, seu governo anunciou que iria estabelecer uma força regional conjunta com Moscou e que milhares de militares russos chegariam ao país.

No início deste mês, Moscou e Minsk iniciaram exercícios conjuntos da Força Aérea em Belarus, que terminam nesta quarta-feira, 1º.