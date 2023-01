Astiyazh Haghighi dançava com o namorado, Ahmadi, em Teerã: ela não usava o lenço na cabeça, considerado uma infração grave no Irã - Reprodução

Astiyazh Haghighi dançava com o namorado, Ahmadi, em Teerã: ela não usava o lenço na cabeça, considerado uma infração grave no IrãReprodução

Publicado 31/01/2023 14:24 | Atualizado 31/01/2023 14:53

Teerã - Um tribunal iraniano condenou a dez anos de prisão um casal visto dançando em um vídeo, gravado em frente à Torre Azadi, um conhecido monumento da capital, segundo a denúncia de ativistas nesta terça-feira, 31. De acordo com o grupo, o gesto foi interpretado como uma provocação ao regime do país sob a acusação de "espalhar a corrupção na terra e incitar a prostituição".

Astiyazh Haghighi e seu namorado, Amir Mohammad Ahmadi, ambos com aproximadamente 20 anos, foram presos no início de novembro por causa de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, os dois dançam romanticamente em frente à Torre Azadi. A publicação foi exaltada como um símbolo das liberdades reivindicadas pelos manifestantes. Nele, Ahmadi levanta sua namorada no ar, e o cabelo da jovem fica solto ao vento.

Haghighi não usava lenço na cabeça, uma infração das rígidas regras de vestimenta impostas às mulheres na República Islâmica. Neste país, as mulheres também não podem dançar em público, muito menos com um homem.

Um tribunal revolucionário de Teerã condenou os namorados a dez anos e seis meses de prisão, além de proibi-los de usarem a internet e de saírem do país, informou a ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede em Washington, nos Estados Unidos.

O casal tinha muitos seguidores no Instagram. Ambos foram condenados por "incentivarem a corrupção e a prostituição pública" e por "se reunirem com a intenção de perturbar a segurança nacional", acrescentou a organização.

Ao citar fontes próximas às famílias, a HRANA afirmou que os suspeitos não tiveram acesso a um advogado durante o julgamento. Também foi-lhes negada a possibilidade de serem soltos sob fiança.

A ONG indicou que Haghiani foi levada para a prisão para mulheres Qarchak, nas proximidades de Teerã. O Irã vive um grande movimento de protesto desde setembro, após a morte da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial. Ela foi presa, acusada de violar o código de vestimenta vigente na República Islâmica.