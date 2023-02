FBI não encontra documentos sigilosos na casa de praia de Biden - SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 01/02/2023 16:06

A busca feita pelo FBI - a polícia federal investigativa dos Estados Unidos - na casa de praia do presidente Joe Biden no balneário de Rehoboth, em Delaware, não encontrou nenhum documento confidencial, informou o advogado do presidente nesta quarta-feira, 1º.

"Não foram encontrados documentos com menção de sigilosos", informou o advogado Bob Bauer em um comunicado, após a operação realizada na manhã desta quarta, segundo disse, em "total cooperação" com o FBI.