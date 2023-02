Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov - Reprodução

Publicado 01/02/2023 10:06 | Atualizado 01/02/2023 10:11

O governo da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a possível entrega de mísseis de longo alcance à Ucrânia por parte dos Estados Unidos "não mudará" nada e afirmou que Moscou prosseguirá com a ofensiva.

O fornecimento de mísseis com alcance de 150 km provocaria "um aumento das tensões, uma escalada (do conflito)", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

"Significaria esforços adicionais para nós, mas não mudará o curso dos acontecimentos, a operação militar especial continuará", acrescentou.

Há vários meses, a Ucrânia pede centenas de tanques pesados modernos, mísseis de longo alcance de mais de 100 km e aviões para executar contraofensivas com a capacidade de reconquistar os territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na terça-feira que conversaria com o colega ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre as necessidades de armas de Kiev.

A Ucrânia afirma que precisa de mísseis de alta precisão com mais de 100 quilômetros de alcance para destruir as linhas de abastecimento e os depósitos de munições da Rússia, a única maneira para Kiev superar o déficit de tropas e armamento.

Até o momento, os aliados ocidentais se recusaram a ceder estes sistemas devido ao temor de provocar uma nova escalada da ofensiva russa.

Ao mesmo tempo, depois de uma hesitação de várias semanas, europeus e americanos aprovaram as entregas de tanques pesados modernos, mas o número continua abaixo do que Kiev deseja.

A Rússia insiste que as entregas de armamentos à Ucrânia demonstram um "envolvimento direto" do Ocidente no conflito.