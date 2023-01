Atentado a bomba matou uma centena de pessoas na mesquita do quartel-general da polícia em Peshawar, no noroeste do Paquistão - MAAZ ALI / AFP

Publicado 31/01/2023 17:41

Os Estados Unidos "condenam veementemente" o atentado a bomba que matou uma centena de pessoas na mesquita do quartel-general da polícia em Peshawar, no noroeste do Paquistão, disse, nesta terça-feira, 31, a Casa Branca.

"Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque terrorista", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

"O terrorismo é indefensável e atacar os fiéis é inconcebível. Os Estados Unidos estão prontos para apoiar o Paquistão em seus esforços de recuperação", acrescentou.

Entre 300 e 400 policiais se reuniram na segunda-feira para as orações da tarde na mesquita do quartel-general de Peshawar quando uma parede inteira e a maior parte do teto explodiram, lançando escombros sobre os oficiais.

O chefe da polícia local disse que o ataque foi em represália pelas operações policiais contra grupos islamitas armados.

Os ataques a patrulhas, postos de controle e delegacias aumentaram em Peshawar, situada a cerca de 50 quilômetros da fronteira com o Afeganistão, desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto de 2021, após a retirada das tropas americanas.