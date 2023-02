Cápsula radioativa que deixou Austrália em alerta é encontrada - Reprodução/Governo da Austrália Ocidental

Publicado 01/02/2023 17:55

A cápsula radioativa perdida há seis dias na Austrália foi encontrada nesta quarta-feira (1º). As autoridades divulgaram na última sexta-feira (27) o desaparecimento do objeto e colocou parte do país sob alerta por radiação .



Detectado por um veículo da equipe de buscas, a cápsula contendo Césio-137 , um produto radioativo, foi encontrada no sul da cidade de Newman , no estado da Austrália Ocidental.



O Césio-137 é bastante perigoso, uma vez que ele equivale a receber dez raio-x no período de uma hora. Segundo o Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência da Austrália, "a substância é usada dentro dos medidores em operações de mineração. A exposição a essa substância pode ocasionar queimaduras ou doenças causadas pela radiação".



A cápsula tem o tamanho de uma ervilha e desapareceu enquanto era transportada em um caminhão de uma mina para um depósito na cidade de Perth, cerca de 1.200 km a nordeste de Newman.



"Este é um resultado extraordinário, eles literalmente encontraram a agulha no palheiro", comemorou o ministro dos Serviços de Emergência, Stephen Dawson.



O presidente-executivo da mineradora Rio Tinto Iron Ore, Simon Trott, responsável pelo objeto radioativo, pediu desculpas pelo incidente, mas o governo australiano afirmou que irá investigar as falhas na segurança do transporte.