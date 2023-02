Russia comemora 80 anos da vitoria de Stalingrado em meio a ofensiva na Ucrania - AFP

Publicado 02/02/2023 17:32

A Rússia comemorou, nesta quinta-feira (2), o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado, ocasião na qual Vladimir Putin ainda comparou a Segunda Guerra Mundial à sua campanha militar na Ucrânia, ao afirmar: "Estamos novamente ameaçados por tanques alemães".

O presidente russo se apresenta há anos como o maior defensor da memória da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, feito que é motivo de muito orgulho na Rússia.

As celebrações acontecem em um momento de acirrado combate entre forças russas e soldados ucranianos na ex-república soviética, palco há quase um ano de uma ofensiva russa lançada, segundo o Kremlin, para "desmilitarizar" e "desnazificar" o país vizinho.

Nesta quinta-feira, diante de soldados cobertos de medalhas e oficiais reunidos em Volgogrado (sudoeste), antigamente chamada de Stalingrado, Putin voltou a comparar a resistência contra Hitler à ofensiva russa na Ucrânia.

"É inacreditável, mas estamos mais uma vez ameaçados por tanques alemães", declarou o presidente russo, equiparando os Panzers de Hitler aos veículos blindados Leopard 2 de fabricação alemã, que países ocidentais prometeram fornecer a Kiev.

"Mais uma vez, os sucessores de Hitler querem enfrentar a Rússia em solo ucraniano, usando 'bandêrovtsis'", acrescentou, referindo-se aos partidários do líder ultranacionalista Stepan Bandera (1909-1959), que colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo seus críticos, Vladimir Putin usa a História para justificar suas políticas, glorificando o poder da União Soviética e minimizando seus crimes.

Considerada uma das mais sangrentas da História, com um total de quase 2 milhões de mortos em ambos os lados, a Batalha de Stalingrado (1942-1943) mudou o rumo do conflito na União Soviética, desmoralizada após várias derrotas.

Essa vitória vê seu simbolismo aumentado à medida que se aproxima o primeiro aniversário do lançamento da operação russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.Às vésperas do 80º aniversário da vitória de Stalingrado, um busto de Stalin foi inaugurado na cidade, juntamente com os de dois líderes militares famosos por seus papéis na batalha: Georgy Zhukov e Aleksandr Vasilevsky.

Desde a queda da URSS, as autoridades russas mantiveram uma posição ambivalente em relação a Stalin. Ele é oficialmente condenado pelo terror de Estado que orquestrou na década de 1930 e até a sua morte, em 1953, mas permanece enterrado em frente ao Kremlin, na Praça Vermelha.

Muitos russos continuam a venerá-lo por seu papel na derrota da Alemanha nazista nas mãos da União Soviética. Nesta quinta-feira, um desfile militar foi realizado em Volgogrado, enquanto flores foram depositadas no Mamáyev Kurgán.

Essa colina estratégica, onde ocorreram terríveis batalhas, é, agora, um local de peregrinação para homenagear o Exército soviético. A Batalha de Stalingrado, que começou em julho de 1942, durou 200 dias e 200 noites.