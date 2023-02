Ataque aconteceu na Austrália Ocidental - Arquivo/AFP

Ataque aconteceu na Austrália OcidentalArquivo/AFP

Publicado 04/02/2023 11:42

Uma adolescente de 16 anos morreu, neste sábado, 4, após ser mordida por um tubarão enquanto nadava em um rio da Austrália Ocidental, informaram autoridades. A jovem ficou gravemente ferida depois do ataque, mas foi declarada morta ainda no local.

De acordo com o inspetor da polícia do distrito de Fremantle, Paul Robinson, houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso. O animal, cuja espécie não foi especificada, mordeu a menina no rio Swan, no subúrbio de Perth, informou o governo em um comunicado.

"É muito cedo, o que nos disseram até o momento é que ela estava com alguns amigos no rio", disse Robinson em entrevista coletiva.

Segundo ele, os colegas estavam em jet skis. "É possível que tenham visto um grupo de golfinhos por perto e a jovem pulou para nadar perto deles", acrescentou.

Chamando o incidente de "muito, muito traumático", Robinson disse que a família da vítima, que é de Perth, ficou "absolutamente devastada". Conforme o policial, especialistas dizem que não é comum encontrar tubarões naquela parte do rio.