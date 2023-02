Idosa de 66 anos é achada viva em saco de cadáver de funerária nos EUA - Google Maps

Publicado 05/02/2023 17:34

Na cidade norte-americana de Urbandale, Iowa, uma equipe do Centro de Cuidados Especiais de Alzheimer de Glen Oaks declarou a residente de 66 anos, que não teve a identidade revelada como morta, após a enfermeira não ter conseguido encontrar os batimentos cardíacos pelo pulso da paciente.

O caso aconteceu no dia 3 de janeiro, mas só repercutiu agora nos EUA depois de descobrir que na verdade a enferma estava viva e que o local não tinha condições adequadas de atender seus pacientes.



A descoberta de que a mulher estava viva foi feita após a funerária contratada para levar o “corpo” ao abrir o saco de cadáver, vir que a senhora estava ofegante. A enferma sofria demência precoce, ansiedade e depressão e havia sido internada em dezembro para o tratamento das doenças



Os olhos e a boca da mulher estavam abertos, mas pareciam não se mover. Não havia sons de respiração , nem batimentos cardíacos detectados com um estetoscópio , disseram a equipe que constatou a falsa morte da idosa.



Segundo as publicações estrangeiras, a enferma foi colocada em um saco plástico com zíper quase duas horas depois que a primeira enfermeira a encontrou inconsciente e a transportou para a funerária. Mas quando ela chegou cerca de 45 minutos depois e o saco foi aberto, a equipe de socorristas horrorizada a encontrou ofegante, mas inconsciente.



Ela foi transferida para um centro médico e depois voltou para o hospício, onde morreu dois dias depois, em 5 de janeiro. Segundo relatos das autoridades locais que investigaram o caso, uma segunda enfermeira e o agente funerário também falharam em detectar qualquer sinal de vida.



O Departamento de Inspeções e Apelações de Iowa emitiu uma citação para o Centro de Cuidados Especiais de Alzheimer de Glen Oaks na última quinta-feira sobre o incidente. O relatório do departamento constatou que o hospício 'falhou em fornecer orientação adequada para garantir a prestação de cuidados e serviços apropriados'.



O departamento ainda observou que a equipe, que trabalhava em turnos de 12 horas antes do incidente, “não conseguiu garantir que os residentes recebessem tratamento e cuidados dignos no final da vida” .



A instalação terá que pagar uma multa de US $10.000 (o equivalente a pouco mais de R $50 mil) pelo acidente.



Lisa Eastman, diretora executiva de Glen Oaks, disse em comunicado citado pelo The Telegraph que "o centro se preocupa profundamente com seus residentes e continua comprometido em apoiar os cuidados de fim de vida".



"Todos os nossos funcionários recebem treinamento regular sobre a melhor forma de apoiar os cuidados de fim de vida e a transição da morte para nossos residentes", completou.



A mídia local informou anteriormente que Glen Oaks foi multado em fevereiro de 2022 por não realizar verificações de antecedentes dos funcionários.



Constatou-se, ao mesmo tempo, que pelo menos cinco de seus trabalhadores não dispunham do treinamento necessário para o emprego em tal instalação.