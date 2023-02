Menéndez era próximo do ex-presidente equatoriano Rafael Correa e chegou a comemorar a vitória de Lula no segundo turno das eleições brasileiras - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/02/2023 11:59 | Atualizado 05/02/2023 12:01

Puerto López - O candidato a prefeito Omar Menéndez, de Puerto López, cidade costeira do Equador, foi morto a tiros neste sábado, 4. O crime aconteceu a poucas horas das eleições locais e de um referendo proposto pelo Executivo que busca autorizar a extradição de nacionais para combater o crime organizado.

Segundo a imprensa local, Menéndez foi assassinado em uma área comercial de Puerto López, na província de Manabí, no sudoeste do país. Ele era dono de uma empresa que presta serviços de internet na região.

Menéndez, de 41 anos, era candidato pelo partido Revolução Cidadã, próximo ao ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017). Após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, Omar chegou a comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

"A vitória de Lula no Brasil é a vitória do progressismo na América Latina. No Equador, por mais que a direita recalcitrante tente afastar Rafael Correa, não conseguirá impedir seu retorno à nossa pátria como presidente de todos os equatorianos novamente", afirmou.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador repudiou o crime cometido contra Menéndez em uma rede social. "Condenamos veementemente o assassinato do candidato a prefeito Omar Menéndez".

Quinze dias antes, um candidato a prefeito da cidade costeira de Salinas, na província de Santa Elena, também foi assassinado.

O Equador enfrenta um aumento da criminalidade e do narcotráfico. A taxa de homicídios no país de 18,2 milhões de habitantes subiu para 25 por 100.000 pessoas em 2022. Em 2021, esse número era de 14 por 100.000.



*Com informações da AFP