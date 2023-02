Republicanos criticam Biden por condução de incidente com balão chines - AFP

Republicanos criticam Biden por condução de incidente com balão chinesAFP

Publicado 05/02/2023 21:25

Republicanos criticaram neste domingo (5), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por sua condução do incidente com um balão chinês derrubado após passar dias no espaço aéreo americano, um fato que aumentou a tensão entre Washington e Pequim.

Marco Rubio, vice-presidente do comitê de inteligência do Senado, criticou o presidente democrata por ter demorado a alertar o público, enquanto o suposto balão espião fazia um voo "sem precedentes" sobre os Estados Unidos.

Houve "negligência no cumprimento do dever" por parte do governo, afirmou o congressista republicano, que descreveu o sobrevoo como uma tentativa de Pequim de ridicularizar Biden pouco antes do discurso do Estado da União, na próxima terça-feira, e de cancelar a visita à China do secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Mike Turner, presidente do comitê de inteligência da Câmara dos Representantes, também criticou Biden por ter esperado muito para derrubar o balão. "O satélite havia concluído sua missão. Nunca deveria ter sido permitido que ele entrasse nos Estados Unidos."

"Como de costume quando se trata de defesa nacional e política externa, o governo Biden reagiu primeiramente de forma muito indecisa, e, depois, tarde demais", comentou o líder republicano do Senado, Mitch McConnell. "Não deveríamos ter deixado a China ridicularizar nosso espaço aéreo."

"É inconcebível sugerir que não havia nenhum lugar entre as Ilhas Aleutas do Alasca e a costa da Carolina onde o balão pudesse ter sido derrubado sem colocar americanos ou canadenses em risco", considerou McConnell.

O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, disse que o governo estuda "outras ações contra a China" e informou que os senadores irão se reunir a portas fechadas no próximo dia 15 para discutir o assunto. Schummer classificou os ataques republicanos como "prematuros" e "politicamente motivados".

O almirante Mike Mullen, ex-comandante do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, disse hoje que espera que os destroços do balão sejam recuperados "relativamente em breve" das águas da Carolina do Sul.

Questionado se achava que elementos do Exército chinês lançaram de forma intencional o balão, para impedir a visita de Blinken, a primeira do secretário de Estado à China desde que Biden assumiu o cargo, em 2021, Mullen respondeu: "Claramente, acho que é esse o caso."

Mullen afirmou que o balão era manobrável e negou a afirmação da China de que ele pode ter saído de seu trajeto: "Isso não foi um acidente. Foi deliberado. Foi uma operação de inteligência."