Turquia envia pedido de ajuda emergencial à Otan após terremotos - ILYAS AKENGIN / AFP

Publicado 06/02/2023 16:53 | Atualizado 06/02/2023 16:54

Istambul - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto oficial pelo período de sete dias por conta das mais de 2.700 vítimas dos terremotos que atingiram o país ao longo desta segunda-feira (6).

"Devido aos terremotos ocorridos em nosso país em 6 de fevereiro de 2023, foi declarado luto nacional por sete dias. Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras", escreveu o líder na sua conta oficial do Twitter.

Em decorrência da destruição causada pelos abalos sísmicos, o governo turco fez um pedido formal à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e seus aliados para que seja prestada assistência da comunidade internacional ao país.

Foi solicitada assistência médica e também equipamentos para ajudar as pessoas com ferimentos. Também foram pedidas várias unidades urbanas de busca e salvamento, como “hospitais de campanha totalmente equipados e à prova de intempéries extremas, com pessoal técnico para a montagem”.

Terremoto na Síria e na Turquia deixa mais de 2.700 mortos

Mais de 2.700 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O primeiro terremoto aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília). O segundo tremor ocorreu por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.