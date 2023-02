Repórter registra terromoto na Turquia durante entrada ao vivo - Reprodução/Twitter

Publicado 06/02/2023 15:24 | Atualizado 06/02/2023 15:31

Istambul - O repórter de uma emissora de televisão turca registrou um dos terremotos que atingiram a Turquia nesta segunda-feira (6) enquanto realizava uma entrada ao vivo em um local afetado pelos tremores.

O jornalista, que trabalha na DHA (Demirören Haber Ajansı), estava gravando uma link na companhia de um cinegrafista, quando é possível ver o momento exato do início de um abalado sísmico no local.

As imagens estavam sendo feitas em uma região onde civis estavam auxiliando autoridades a tentar localizar vítimas do terremoto. Também estava no local um caminhão com uma espécie de guindaste. As pessoas começam a correr assim que o tremor é sentido.

Veja:

Our reporter was caught in the second #earthquake that occurred in #Kahramanmaraş while reporting the latest developments.#Turkey #earthquaketurkey pic.twitter.com/ImLKMN8USn — Demiroren News Agency English (@dhaenglish) February 6, 2023

"Podemos ver dois edifícios que desabaram neste momento. O terremoto continua. Sim, os cidadãos que tentaram salvar outros dos escombros são afetados pelo terremoto", pontuou o profissional.



Terremoto na Síria e na Turquia deixa mais de 2.000 mortos

Mais de 2.300 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O primeiro terremoto aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília). O segundo tremor ocorreu por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.