Imagens mostram momento de desabamento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/02/2023 11:58 | Atualizado 06/02/2023 12:53



Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos em que diversos prédios desabam na Turquia. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país , onde pelo menos 1.498 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridos. Contando com a Síria, número chega a cerca de 2,3 mil mortos.

Em um vídeo, equipes de resgate e populares procuram por pessoas nos escombros de um prédio desabado, quando outro também cai. "Outro prédio desabou em Gaziantep", escreveu um jornalista local.

Gaziantep'te bir bina daha yıkıldı. pic.twitter.com/xjuuROtzAe — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2023 Uma outra imagem mostra, com mais proximidade, a queda de um outro prédio. "Foi assim que um prédio desabou após o tremor secundário em Sanliurfa", escreveu o jornal turco

Şanlıurfa'da meydana gelen artçı deprem sonrası bir bina böyle yıkıldı. pic.twitter.com/Lubh7huMJN — Pusholder (@pusholder) February 6, 2023 Uma outra imagem mostra, com mais proximidade, a queda de um outro prédio. "Foi assim que um prédio desabou após o tremor secundário em Sanliurfa", escreveu o jornal turco

Uma rede de televisão turca registrou ao vivo o momento de mais uma queda.

Em Diyarbakir, na Turquia, após um novo terremoto de 7'8° após o inicial, um prédio desaba ao vivo na televisão turca.

Eles relatam quase 350 mortos na Síria e mais de 1000 feridos.

Eles relatam quase 350 mortos na Síria e mais de 1000 feridos.

Tremores foram sentidos até mesmo em Israel e no Líbano. pic.twitter.com/vMXUht3ZBE — tuca (@tucabr54) February 6, 2023 Em outro momento, um prédio desaba parcialmente e também é registrado.

Outro prédio desaba parcialmente em segundos na Turquia, após terremoto devastador. #terremoto #Turkey #Turquia pic.twitter.com/SrzypHk3br — Hugo Borges (@HugoBor73884636) February 6, 2023 Cerca de 2.818 prédios desabaram com o tremor, acrescentou o presidente, o que sugere que o número de mortos pode ser ainda maior.

O tremor foi sentido às 4h17 (22h17 de domingo, no horário de Brasília) e ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 km da fronteira com a Síria. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região às 13h24 (7h24 no horário de Brasília), quatro quilômetros a sudeste da cidade de Ekinozu, de acordo com o USGS. Também houve cerca de 50 tremores secundários, de acordo com Ancara. Os tremores do terremoto foram sentidos até a Groenlândia, de acordo com o Instituto Geológico Dinamarquês.