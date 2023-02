Milhares de migrantes se aglomeram na fronteira entre México e Estados Unidos - AFP

Publicado 06/02/2023 17:35

O número de migrantes de Honduras, El Salvador e Guatemala interceptados na fronteira caiu 71% desde agosto de 2021, afirmou uma funcionária do governo dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 6.

"Esta tendência nos anima, sabemos que não é estática, mas podemos confirmar uma queda de 71% desde agosto" de 2021 e nos últimos oito meses houve uma diminuição "mês a mês", afirmou a funcionária que pediu anonimato em entrevista por telefone.

Em julho daquele ano, a vice-presidente Kamala Harris lançou uma estratégia para lutar contra as causas das migração na América Central, de onde vinha a maioria dos migrantes. Desde então, este número diminuiu, embora tenham aumentado os migrantes da Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti.

Para estes, o presidente Joe Biden firmou um acordo com o México que permitirá a entrada de 30 mil migrantes por mês, desde que a solicitação seja feita do país onde estiverem, possuam um patrocinador nos Estados Unidos e cheguem de avião.

Por enquanto, os Estados Unidos impedem a entrada da maioria dos migrantes que não possuem a documentação necessária.

Segundo dados oficiais, 91.925 migrantes de Honduras, El Salvador e Guatemala foram interceptados em agosto de 2021, e 35.995 em setembro de 2022, o mais recente mês com dados disponíveis que não incluem mexicanos.

A funcionária atribui a diminuição das chegadas da América Central à retomada dos programas humanitários, ao aumento dos vistos de trabalhadores temporários, à "excelente cooperação de deportação" com esses países e à luta contra as redes de tráfico de pessoas".

Biden decidiu combater as ondas de migrantes abordando suas "causas fundamentais", uma tarefa que atribuiu à sua vice para fomentar uma política diversa da linha dura de seu antecessor, o republicano Donald Trump.

Nesta segunda-feira, Harris anunciou novos compromissos de investimento do setor privado na América Central no valor de 950 milhões de dólares, elevando o total para 4,2 bilhões de dólares desde maio de 2021, quando lançou um plano para que as empresas se envolvam no combate à migração.

Estes investimentos "criam empregos, conectam as pessoas à economia digital, ampliam o acesso a financiamento para pequenas empresas, oferecem capacitação e educação para jovens e tralhadores e melhoram a subsistência econômica das pessoas na região", afirma o comunicado de Harris.