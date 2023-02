Publicado 07/02/2023 11:30

Istambul - Um novo terremoto, agora de magnitude 5,6, atingiu o centro da Turquia nesta terça-feira (7), informou o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC). O tremor foi registrado a 2 km de profundidade. No entanto, ainda não há mais informações sobre o novo sismo.

Quase 40 horas após do maior terremoto dos últimos 80 anos na Turquia e da Síria , o número de mortos pela tragédia já passa de 5.000, segundo o governo dos dois países. Além disso, milhares de pessoas ainda continuam sendo resgatadas, e outras milhares estão desaparecidas embaixo dos escombros.

Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, afirmou que o número de mortos por conta do terremoto em seu país já é de 3.419. Já na Síria, os mortos já são 1.612.

Durante uma entrevista, Oktay disse que as condições climáticas severas têm dificultado o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates aos desaparecidos. Segundo o vice-governador, apenas veículos de resgate e ajuda estão autorizados a entrar ou sair de Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman -- as três províncias mais afetadas pelo abalo sísmico.

Oktay disse que as condições climáticas severas dificultaram o envio de ajuda às regiões afetadas e a realização de resgates. Ainda de acordo com o vice-presidente turco, apenas veículos de resgate e de ajuda estão autorizados a entrar ou sair das três províncias mas afetadas: Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman.

O terremoto, que ocorreu na manhã de segunda (6) no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste da Turquia, próximo a fronteira com a Síria, teve alcance de 250 quilômetros, por isso, foi sentido em centenas de municípios e cidades dos dois países.

O que se sabe até o momento