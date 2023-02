Omar Menéndez, que foi baleado na noite de sábado, 4, venceu a corrida pela prefeitura de Puerto lópez com 46,22% dos votos válidos - Reprodução/Facebook

Omar Menéndez, que foi baleado na noite de sábado, 4, venceu a corrida pela prefeitura de Puerto lópez com 46,22% dos votos válidosReprodução/Facebook

Publicado 07/02/2023 15:48

Puerto López - O candidato Omar Menéndez, assassinado na véspera das eleições municipais no Equador, no último domingo, 5, foi eleito prefeito da cidade litorânea de Puerto López, de acordo com os dados da apuração divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, nesta terça-feira, 7.

Omar, que foi baleado na noite de sábado, 4, teve 6.630 votos válidos (46,22%), 25 pontos de diferença sobre seu principal adversário, Javier Pincay (21,41%). O candidato do Movimento Revolução Cidadã, que foi muito próximo ao ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), será substituído no cargo por uma pessoa indicada por seu partido, seguindo o Código da Democracia equatoriano.

Menéndez se tornou o segundo candidato à Prefeitura assassinado antes das eleições. Quinze dias antes, Julio César Farachi, que concorria ao mesmo cargo na cidade de Salinas (sudoeste), também morreu baleado.

Correa, que mora na Bélgica desde que deixou o poder, dedicou a vitória de seu partido à Menéndez.

"Esta vitória é em memória de nosso companheiro Omar Menéndez. Um imenso abraço à sua família", disse o ex-chefe do Executivo no Twitter, expressando também sua solidariedade aos familiares de um adolescente de 16 anos morto no atentado contra o então candidato.

O Movimento Revolução Cidadã venceu em, pelo menos, sete das 23 prefeituras do país, entre elas, as três principais: Pichincha, Guayas e Azuay.

No domingo, os equatorianos elegeram cerca de 5.7 mil funcionários, vereadores, prefeitos e os sete integrantes do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que nomeia autoridades como procurador e controlador.