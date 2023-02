Guarda Real grita com mulher por tocar em seu cavalo - Reprodução/TikTok

Publicado 07/02/2023 14:35

Londres - Um vídeo de um guarda real britânico chamando a atenção de uma turista por tocar seu cavalo viralizou nas redes na última semana. No vídeo, a mulher se aproxima do guarda montado no animal e tenta tocar as rédeas. Nisso, o guarda pede para soltá-las, e assim a mulher faz. Entretanto, ela se aproxima do cavalo outra vez e o soldado grita "saia!" e chama a atenção de todos ao redor.

É comum encontrar turistas de todo mundo registrando o Palácio de Palácio de Buckingham, um dos pontos históricos e turísticos mais famosos de Londres. A conta em que o vídeo foi publicada tem diversos vídeos de turistas tirando selfies com os guardas e a cavalaria da realeza.

Com isso, os guardas do local já estão acostumados a participar dos registros de turistas, apesar de seguirem os protocolos e não interagirem.

A reação do soldado, apesar de inesperada, faz parte do protocolo da Guarda Real e também do treinamento dos cavalos.

Assista: