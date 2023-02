Paramilitares fazendo a guarda antes do funeral, nesta terça-feira, 7 - Asif Hassan/AFP

Publicado 07/02/2023 12:15

O ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, que deixa um legado controverso em seu país, foi sepultado nesta terça-feira, 7, em Karachi, diante de uma multidão formada principalmente por militares.

O general e último líder militar do país, morreu no domingo, 5, aos 79 anos , em Dubai, onde morava desde 2016 para receber tratamento médico. Horas antes do enterro, quase 10.000 pessoas, a maioria militares da ativa e reformados, participaram de uma cerimônia simples, em uma base militar de Karachi.