Furgal alega inocência e defesa afirma que irá recorrer da decisãoYuri Kadobnov / AFP

Publicado 10/02/2023 10:50

O ex-governador russo Sergei Furgal foi condenado a 22 anos de prisão nesta sexta-feira, 10. Ele foi considerado culpado de tentativa de homicídio e de ter ordenado o assassinato de dois empresários no extremo-leste do país, informou uma porta-voz do tribunal regional de Moscou.

Furgal, no entanto, alega inocência. Seu advogado disse à agência de notícias Ria-Novosti que o cliente vai recorrer da sentença.

Governador da região de Khabarovsk entre 2018 e 2020, Sergei, de 52 anos, tinha de grande popularidade neste território. Elegeu-se após derrotar, por ampla margem, um candidato do partido do presidente Vladimir Putin.

Ele foi preso em 9 de julho de 2020, o que deflagrou manifestações que mobilizaram milhares de pessoas durante semanas. Seus apoiadores afirmavam que sua prisão era política.

Outros três homens, acusados de serem seus cúmplices, também foram condenados nesta sexta-feira, a penas entre nove anos e meio e 21 anos de prisão, segundo agências de notícias russas.