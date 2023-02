Afirmação foi em resposta a declarações do comandante do exército ucraniano - Reprodução

Publicado 10/02/2023 12:27

A Romênia, país membro da Otan, negou nesta sexta-feira, 10, que dois mísseis de cruzeiro russo tenham sobrevoado seu espaço aéreo antes de entrar na Ucrânia, em resposta a declarações do comandante do exército ucraniano.

"O sistema de vigilância aérea detectou um projétil lançado de um navio russo localizado no Mar Negro em direção à Ucrânia", informou o ministério da Defesa em comunicado. "Mas em nenhum momento entrou no espaço aéreo romeno", acrescenta a nota, que cita uma aproximação a cerca de 35 quilômetros da fronteira.

Dois caças MiG-21 do exército romeno foram enviados ao norte do país para "esclarecer rapidamente a situação", explicou o ministério.

O comandante do exército ucraniano afirmou que dois projéteis lançados "a partir do Mar Negro atravessaram o espaço aéreo romeno às 8h33 GMT" (5h33 de Brasília), antes de entrar no espaço aéreo ucraniano.

Em caso de confirmação da informação, esta teria sido a primeira violação do espaço aéreo romeno por mísseis russos desde o início da invasão da Ucrânia por parte de Moscou.