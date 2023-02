Alto Comissário pediu 'pleno respeito aos direitos humanos e às obrigações do direito humanitário para que a ajuda chegue a todo mundo' - ILYAS AKENGIN / AFP

O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos exigiu nesta sexta-feira, 10, "um cessar-fogo imediato" na Síria para facilitar a prestação de ajuda às vítimas do terremoto que devastou parte do país no início da semana.

Volker Türk "pede um cessar-fogo imediato na Síria e pleno respeito aos direitos humanos e às obrigações do direito humanitário para que a ajuda chegue a todo mundo", disse o alto comissário em um tuíte.

"Neste período terrível na #Turquia e na #Síria, pedimos a entrega urgente de assistência a todos que precisam", insistiu o tuíte.

A guerra civil na Síria, iniciada em 2011, complica o acesso à ajuda humanitária, principalmente nas áreas controladas pelos rebeldes no noroeste do país.

Neste momento, a maior parte da ajuda destinada a esta área provém da Turquia e deve passar por Bab al Hawa, único ponto de passagem autorizado entre a Síria e a Turquia. Os danos causados pelo terremoto nas estradas turcas complicam o abastecimento.

A ONU pediu repetidamente ao regime de Bashar al-Assad que abrisse outros pontos de passagem para acelerar os esforços de resgate e assistência às milhões de pessoas afetadas pelos terremotos, muitas das quais já viviam em condições muito precárias antes da tragédia.