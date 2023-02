A primeira-dama, Janja Lula da Silva - Reprodução TV

Publicado 10/02/2023 16:13

Washington - Horas após sua chegada aos Estados Unidos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, ganhou nesta sexta-feira (10) um buquê de flores de Jill Biden, mulher do mandatário americano, Joe Biden. Nas redes sociais, a socióloga não escondeu a felicidade e publicou um registro do presente com um agradecimento a mulher de Biden.

As primeiras-damas devem se reunir para um chá na Casa Branca enqunto Biden e Lula se encontram no Salão Oval da Casa Branca, às 15h30, no horário local (17h30 de Brasília).

Antes, o chefe do Executivo brasileiro terá um compromisso com o senador Bernie Sanders e deputada Alexandra Ocasio-Cortez, ambos do Partido Democrata, e com representantes da AFL-CIO (Federação Americana de Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais).

A chegada de Lula a Washington (D.C), nos Estados Unidos, foi na quinta (9) por volta de 18h50 (horário de Brasília).

A viagem do mandatário visa reestabelecer a relação do Brasil com o atual governo americano, além de levantar uma agenda econômica com os norte-americanos que passa pela discussão climática e o fortalecimento do comércio bilateral.