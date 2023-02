Terremoto foi o mais violento da região em 80 anos - AFP

Terremoto foi o mais violento da região em 80 anosAFP

Publicado 13/02/2023 08:36

O número de vítimas fatais do violento terremoto de 6 de fevereiro na Turquia e Síria chegou a 35.224, de acordo com os dados oficiais atualizados nesta segunda-feira, 13. A Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que o número de mortes pode "dobrar".

O terremoto de 7,8 graus de magnitude provocou 31.643 mortes no sul da Turquia, informou a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD). As autoridades sírias registraram 3.581 óbitos na Síria.

fotogaleria

A Justiça da Turquia disse que está processando judicialmente 130 pessoas que são suspeitas de participarem de incorporações de imóveis construídos com má qualidade e de forma ilegal. Para o governo, apesar do forte terremoto, as construções incorretas multiplicaram a devastação e o número de vítimas.



O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, disse que, entre os já identificados pela má construção dos edifícios, três pessoas já foram presas enquanto aguardam julgamento, sete pessoas foram detidas e outras sete foram impedidas de deixar o país.



O tremor já se tornou o mais mortal da história da região superando, inclusive, o terremoto em território turco em 1999, que teve 17 mil mortos.